Robeilys Peinado sorprendida por lograr medalla en Mundial de Atletismo 2017

La Atleta venezolana de salto con garrocha, Robeilys Peinado, manifestó este lunes que quedó sorprendida por haber conquistado una medalla de bronce en el pasado Campeonato Mundial de Atletismo, disputado en Londres, Inglaterra en el mes de agosto, tras la lesión sufrida el pasado año que le impidió participar en Río 2016.

“Nunca pensé que iba a pasar esto. Venía de una preparación de cinco meses después de la lesión. Yo no contaba con ir al mundial y cuándo salté y llegue al final dije: ‘lo logré’. Cuándo logré la medalla fue cómo sentir que no lo había trabajado, que todavía me faltó. Fue una gran sorpresa”, expresó este lunes la atleta venezolana Robeilys Peinado.

La garrochista se convirtió en la primera venezolana en ganar una medalla en un mundial de atletismo el pasado 6 de agosto con un salto de 4 metros con 65 centímetros, cuatro años antes había hecho lo propio en el mundial juvenil de atletismo disputado en Ucrania, al ganar la medalla de oro.

Entrevistada en VTV, la joven de 19 años de edad indicó que se siente muy contenta por todos los logros que ha conquistado en el 2017.

“Este año ha sido como el mejor. He logrado muchas cosas que quería. Estar en una Liga de Diamante es algo que quería y se cumplió y tuve la oportunidad de estar en dos. Estoy muy feliz”, aseveró.

Precisó que su próximo objetivo es prepararse para el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020 y conseguir medalla y un nuevo récord en los Juegos Bolivarianos 2017 a disputarse en Santa Marta, Colombia.

Peinado, quién no pudo participar en Río 2016 debido a una lesión días antes de iniciar la competencia, señaló que fue un momento complicado de su carrera y que pensó en dejar el deporte, sin embargo, la fortaleza mental la hizo seguir adelante.

Agregó que el próximo 24 de septiembre partirá a Polonia para prepararse para los Juegos Bolivarianos que se disputarán en el mes de noviembre.

Texto/AVN

Foto/VTV