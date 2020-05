Robinson Chirinos comparte más con la familia mientras espera el grito de «Play Ball»

Luego de estar en la Serie Mundial con Houston firmó con Texas este 2020

A casi dos meses del cierre de los campos de entrenamiento en Arizona y Florida, debido a la pandemia del Covid-19, Robinson Chirinos disfruta de la calidez del hogar mientras se mantiene en forma a la espera del posible inicio de temporada de las Grandes Ligas.

El receptor de Rangers de Texas se prepara aprovechando los medios que tiene a su disposición como el resto de sus colegas ligamayoristas, pero en su caso involucra a su familia y hasta hace yoga como parte de sus rutinas diarias. Aprovechó para conversar por teléfono con Alexander Mendoza para prensa LVBP.

En enero, Chirinos firmó un acuerdo con Rangers que le garantiza 6,75 millones de dólares, repartidos en $5,75 millones de salario en 2020 más una cláusula de rescisión de al menos un millón de dólares sobre la opción del club, de $6,5 millones para la temporada de 2021.

“Ha estado muy bien. Un tiempo agradable. Tengo dos hijos, uno de 12 años, que ya está adolescente (David) y otro de dos años (Julián), así que ha sido un tiempo bien bonito, compartiendo con ellos”, destacó Chirinos, vía telefónica desde su residencia en Dallas-Fort Worth: “He estado ayudando al mayor, invirtiéndole tiempo de calidad. Le gusta mucho el beisbol y hemos estado haciendo actividades de beisbol afuera. La casa cuenta con un buen terreno en el patio y hemos podido soltar el brazo, batear, hacer muchas cosas. Lo que es una bendición. No todo el mundo tiene el privilegio de contar un espacio abierto para poder salir y distraerse un poco. Y el pequeño, imagínate, a esa edad hacen muchas cosas y hemos podido disfrutar de él. Mi esposa (Heidy) y yo cocinamos y tenemos unas rutinas muy chéveres. En las mañanas hacemos un poco de yoga juntos, un poco de bicicleta (estática) y en la tarde hacemos pesas, además de mis actividades de beisbol. Ha sido un tiempo muy bonito en familia y, por supuesto, buscar a Dios, creciendo en él y leyendo la palabra en familia. Algo que ha sido de mucha bendición”.

¿TEXAS SEDE?

Desde entonces, ejecutivos de Major League Baseball (MLB) y la asociación de peloteros gringa han estado discutiendo, analizando y desarrollando bosquejos sobre escenarios para el regreso de la temporada, posiblemente en algún momento entre mayo y junio. Se ha hablado de ajustar un calendario en sedes como Arizona y Florida, y más recientemente Texas, bajo condiciones controladas. Chirinos celebra que el denominado «Estado de la Estrella Solitaria» haya sido incluido en los planes.

“Muchas cosas de las que se han estado hablando, han salido a la luz pública. Aunque no hay nada concreto. Pero se abre la posibilidad de jugar en casa y eso sería tremendo. Una de las razones por las que regresé con Rangers es porque mi familia está aquí, mis hijos están aquí”, apuntó el falconiano, de 35 años: “Volver a mi casa, me dio el extra de firmar con los texanos nuevamente y, si se pudiera jugar en Texas, sería un plus. Si tuviera que ir a otra parte, tendría que pasar por volver a estar separado de la familia. De cualquier forma, creo que de la manera que juguemos esta temporada, será un año complejo, diferente a lo que estamos acostumbrados los peloteros, especialmente en Grandes Ligas”.

Texas decidió comprar la opción para poner fin al contrato de Robinson Chirinos, durante el receso de temporada de 2019, lo que convirtió en agente libre al criollo, algo que no dejó de llamar la atención. El receptor se marchó a Astros de Houston y terminó con una línea ofensiva de .238/.347/.443, con 22 dobles, 17 jonrones y 58 remolcadas, en 437 apariciones legales, una marca en su carrera.

Defensivamente, el venezolano volvió a mostrarse capaz y guió al pitcheo sideral hasta la Serie Mundial. En definitiva, sus números fueron muy superiores a los que produjeron los catchers que desfilaron por la posición en Texas durante la campaña anterior (.193/.241/.298, 11 HR, 56 CI), lo que de alguna manera dejó en evidencia la mala decisión del alto mando texano. Pero luego de ese año fuera, Chirinos volvió al equipo con el que se estableció en las mayores y actuó entre 2013 y 2018. Más allá de las frías estadísticas, el venezolano sonríe por volver.

“Contento, imagínate. Esta es mi casa. Texas me ha brindado todo, desde la oportunidad de jugar todos los días en Grandes Ligas, como ir a la postemporada por primera vez (2015 y 2016). Me ayudado a crecer no sólo dentro del campo sino fuera del terreno también. Me han dado mucho apoyo para mi fundación aquí en Estados Unidos y en Venezuela, aportando material para poder donarlo a las personas más necesitadas”, señalo el criollo.

“Así que regresar aquí es una bendición. Un lugar donde conozco a todas las personas, donde me aprecian y me valoran como jugador y ser humano. Eso significa mucho para mí. Así que contento de estar aquí y de poder salir al campo nuevamente con Elvis (Andrus), Odor y todos esos compañeros que han estado conmigo por mucho tiempo. Muy agradecido con Dios por eso”, acotó Chirinos, quien antes de ser careta fue infielder en Venezuela y las menores.

