Robo de tanquero en la costa venezolana expone desespero de EEUU por energía

El reciente robo de un tanquero en la costa venezolana por parte del gobierno de Estados Unidos; evidencia la desesperación del país angloamericano por asegurar recursos energéticos, argumentó este jueves el analista político, José Ávila, durante una entrevista en el programa “Al Aire”, que transmite Venezolana de Televisión.

«Estados Unidos está desesperado por energía y el metamensaje es ‘voy por tu petróleo’, así como lo hacen en Siria ya después de que esté extraído el petróleo, no es que se vienen aquí a meterse en una asociación estratégica, en una alianza comercial debidamente conformada», advirtió el analista.

Reiteró que tales acciones amenazan a toda la humanidad, la región del Caribe y América Latina, «pero nosotros sabemos que estos son ensayos, es un laboratorio», evidenció; Ávila además evocó previos incidentes internacionales en los cuales Washington procuró iniciar guerras como distracciones a sus crisis internas, «por eso es pertinente seguir hablando e insistiendo por un tema de unidad nacional», opinó. «Esto se lo quieren hacer a Venezuela, ¿mañana a quién se lo van a hacer?», cuestionó.

«Venezuela no amenaza a nadie, Venezuela está en paz», prosiguió, además de acusar de «Estado forajido» a Washington ante la ironía que refleja su narrativa en la cual acusa a la Patria venezolana de «Estado al margen de la ley». Desarrolló su punto al exponer a la nación estadounidense como «una corporación gobernada por un especulador financiero que en su vida ha trabajado, […] es un hombre que se ha dedicado a quebrar empresas, especular en la bolsa y sobre todo a formar un imperio».

F/VTV