Rodrigo Paz es proclamado presidente electo de Bolivia tras obtener el 54,96 % de los votos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia oficializó este miércoles los resultados del balotaje presidencial, confirmando la victoria de Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien obtuvo el 54,96 % de los votos, frente al 45,04 % alcanzado por su contendiente, Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre.

Concluido el escrutinio de actas —que cerró en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz tras contabilizar las últimas actas rurales—, el órgano comicial ratificó la diferencia de 9,92 puntos porcentuales entre ambos aspirantes, consolidando la victoria anunciada por el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) el pasado domingo.

Rodrigo Paz asumirá la Presidencia de la República el próximo 8 de noviembre, durante una ceremonia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz. Para ello, el Gobierno saliente de Luis Arce aprobó un decreto supremo que garantiza la organización del acto de transmisión de mando y el proceso de transición gubernamental.

Asimismo, el TSE informó que el acto de entrega oficial de credenciales a las nuevas autoridades electas se adelantará para el 29 de octubre, una semana antes de lo previsto, y se celebrará en el Hotel Real Plaza de La Paz. Durante el evento, se otorgarán 352 credenciales, entre ellas las correspondientes al presidente y vicepresidente electos, senadores, diputados y representantes supraestatales, además de sus suplentes.

El vocal del TSE, Tahuichi Quispe, explicó que el cambio de sede —originalmente prevista en el Banco Central de Bolivia— se debe a razones logísticas y de seguridad. También confirmó que el cómputo nacional final será presentado públicamente el lunes 27 de octubre, en la sede principal del Tribunal, como cierre oficial del proceso electoral 2025.

La proclamación de Paz marca el inicio de una nueva etapa política en Bolivia, tras una contienda electoral caracterizada por una alta participación ciudadana y el compromiso institucional del TSE por garantizar la transparencia y la estabilidad democrática del país.

T/CO