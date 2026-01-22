Rodríguez asegura que controles contra el dólar especulativo han tenido efectos positivos en el comercio

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó este jueves que las acciones de fiscalización y los mecanismos implementados para contrarrestar el uso del dólar especulativo han empezado a generar resultados favorables en la actividad comercial del país.

En sus declaraciones, Rodríguez indicó que la presencia constante de las autoridades y la supervisión de los establecimientos han contribuido a reducir la aplicación de tasas de cambio no oficiales, prácticas que, según él, distorsionan los precios y perjudican a los consumidores.

El parlamentario destacó que las advertencias dirigidas a comerciantes que operaban fuera de los parámetros fijados por el Banco Central de Venezuela han surtido efecto, generando una mayor alineación con los tipos de cambio oficiales. “Surgió efecto los llamados de atención”, aseguró Rodríguez en su intervención.

Rodríguez sostuvo que la relativa estabilización observada en los últimos días responde a un esfuerzo conjunto por hacer cumplir la ley y reiteró que el uso de la tasa oficial no es una recomendación, sino una obligación legal para garantizar transparencia en las transacciones comerciales.

T/CO