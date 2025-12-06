Vicepresidenta Rodríguez certifica operatividad de Planta de Urea de Pequiven

La vicepresidenta Ejecutiva de la República y ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, inspeccionó la nueva Planta Ensacadora de Urea de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven) en el estado Anzoátegui, para certificar los altos niveles de operatividad de las instalaciones y sus procesos de modernización, que permiten el despacho de productos en dos nuevos formatos.

La información fue publicada en el canal de Telegram de la Vicepresidencia Ejecutiva, donde destacan que esta nueva modalidad permite la atención directa a los productores nacionales y facilita de manera eficiente el suministro de productos esenciales.

Pequiven continúa su consolidación como un actor clave en la cadena de valor agroproductiva del país, pues asegura el acceso a insumos esenciales, como fertilizantes fundamentales para optimizar la producción de alimentos y con el esfuerzo propio impulsa la soberanía alimentaria de la patria.

La Planta de Urea de Pequiven en la referida entidad está dentro del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui (CJAA), ubicado cerca de Barcelona y Puerto Píritu; específicamente en la Planta Fertilizantes Oriente, donde se produce urea para la agricultura nacional, y actualmente se optimiza la producción con nuevas ensacadoras para mejorar la distribución.

