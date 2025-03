Rodríguez: EEUU y El Salvador comenten delitos de lesa humanidad contra los 238 connacionales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseveró este jueves que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio y el presidente de El Salvador, Nayid Bukele, están cometiendo delitos de lesa humanidad contra los 238 connacionales.

Con estas acciones estos personajes demuestran su talante Nazi, al secuestrar migrantes venezolanos, por el simple hecho de haber nacido en Venezuela, afirmó.

«Estamos frente a un narcisista, que su único delirio es el espejo y es Nayid Bukele (…) Para que exista un Adolf Hitler, solo deben existir estos seres, que atropellan, vulneran, estigmatizan y secuestran a ciudadanos inocentes, simplemente por ser venezolanos», expresó.

El diputado instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a que le expliqué a los venezolanos bajo qué ley se mantienen privados de su libertad y encarcelados los connacionales que fueron llevados desde Estados Unidos a El Salvador.

«Los 238 venezolanos son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros y es nuestro problema nacional, de todos. El venezolano que no se solidarice y pida la libertad de los 238 muchachos, ojalá no le pase a ningún familiar. No son 238 familias afectados, son millones indignados», subrayó Rodríguez.

Por otra parte, calificó a la dirigente de la ultraderecha, María Corina Machado, como una «basura», por ser la principal promotora de esta campaña de estigmatización contra los connacionales que están en el exterior.

El presidente del Parlamento resaltó que por medio de un plan coordinado, María Corina Machado utilizó la migración venezolana como forma de ataque al país, siendo esta población el centro de agresiones, por manipulaciones destinadas a desprestigiar y causar daño a Venezuela.

«Sé de un país donde el Tren de Aragua fue eliminado, se llama República Bolivariana de Venezuela», puntualizó.

En ese contexto, Rodríguez hizo un llamado a la unidad nacional ante esta violación de los derechos humanos.

Por último, destacó la honestidad de los migrantes secuestrados al afirmar que «son hombres honestos, inocentes, y su único delito es ser venezolanos».

T/CO