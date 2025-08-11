Rodríguez: El pueblo venezolano defiende la verdad y la paz ante agresiones de EE.UU.

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, destacó hoy la contundente respuesta del pueblo venezolano en respaldo al presidente Nicolás Maduro frente a lo que califica como «nuevas agresiones del imperialismo norteamericano». Rodríguez hizo estas declaraciones durante una marcha antiimperialista en el estado Miranda.

«Todas estas expresiones que estamos viendo es un Pueblo sin ningún distingo, es un Pueblo que quiere trabajar, que quiere progresar, que quiere defender su derecho al futuro», afirmó la vicepresidenta, señalando que los venezolanos alzan su voz «contra el terrorismo, contra la violencia extremista, por la paz y en apoyo al presidente Nicolás Maduro».

Rodríguez acusó a Estados Unidos de ser el «campeón mundial del terrorismo», citando al intelectual Noam Chomsky.

Recordó que, a su juicio, el gobierno estadounidense ha apoyado a grupos terroristas como Al Qaeda o Isis, proporcionándoles armas e infraestructura.

La vicepresidenta denunció la «doble moral y doble estándar» de EE.UU., y enfatizó que el pueblo venezolano está dando una «demostración genuina de lo que es defender la verdad».

T/CO