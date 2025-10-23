Rodríguez: La oposición nunca ha contado con el amor de nuestro Pueblo

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, quien ha ideado una política para dar impulso a la producción nacional de lo hecho en Venezuela.

En ese sentido, señaló que los productos venezolanos son de calidad de exportación y muestran al mundo la realidad del país, derrotando las mentiras del imperialismo para justificar una intervención.

«El presidente Nicolás Maduro ha ideado permanentemente política para dar impulso a la producción nacional que lo hecho en Venezuela, no solamente se quede en Venezuela; que lo hecho en Venezuela se convierta en un extraordinario embajador”, expresó.

Asimismo, reiteró que el pueblo venezolano sabe identificar quienes son los cómplices del imperialismo para “apoderarse de las grandes inmensas riquezas energéticas de Venezuela. Es extremismo fracasado, derrotado la demonia, La Sayona, sus compinches, el López, el desquiciado López, el perverso Guaidó; derrotados por el pueblo venezolano. Nunca han contado con el amor de nuestro pueblo. Nunca han podido contar con el amor del Pueblo”.

REDACCIÓN MAZO