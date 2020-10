Rodríguez: Nueva AN abrirá las puertas al pueblo representado por diputados revolucionarios

La nueva Asamblea Nacional le abrirá las puertas al pueblo venezolano quien estará representado por los nuevos diputados y diputadas, los cuales llevarán cada una de las propuestas dadas a través de la Consulta Nacional, así lo señaló el jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Jorge Rodríguez, durante la Consulta Nacional con los candidatos del circuito 4 en la parroquia El Valle en Caracas.

Indicó que “desde la parroquia El Valle, esa de mi infancia, aquella que me trae tantos recuerdos, le prometo al pueblo que vamos a recuperar la Asamblea Nacional (AN), no es una opción, es nuestro deber, ya que esa extrema derecha ha hecho demasiado daño al pueblo venezolano. Es nuestro deber decirle al mundo la verdad del pueblo y al mundo entero”.

“Cada voto debe ser por todas las sanciones y bloqueos, le daremos una lección que nunca olvidarán, debe ser la misma lección que nuestros aborígenes del pueblo de Bolivia le dieron al imperio y a la derecha fascista. El extranjero no sabe que el pueblo de Venezuela está hecho de madera pura y luchará por su democracia, soberanía y su libertad” indicó el jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas.

Sostuvo que “el pueblo de Bolivia le dio una lección a la ultraderecha, quienes pretendieron declarar fraude ante los resultados de las elecciones”.

Por su parte el candidato a la AN, Carlos Mogollón, afirmó que la parroquia El Valle ha sido la más sentida y ha forjado hombres y mujeres luchadores y heroínas de la Patria.

Durante la Consulta Nacional con los candidatos del circuito 4 pertenecientes a la parroquia El Valle, señaló que hace 8 años el comandante Chávez nos trazó el camino para profundizar en el alma y el centro del proyecto revolucionario: el Estado Comunal; hace años dio un Golpe de Timón para fortalecer la Revolución con el pueblo. “La Revolución no se decreta, se construye con el pueblo organizado, planificado y estructurado” dijo.

Mogollón indicó que “se tiene que construir un nuevo Parlamento junto al pueblo, en la próxima AN será el pueblo quien mandará junto al espíritu de Chávez, Bolívar”. “Estamos desplegados en todas las calles de nuestra parroquia El Valle, con las propuestas que se están cargando en la página, dichas propuestas están surgiendo del mismo pueblo. Propuestas que están direccionadas a la economía y a lo social” indicó.

Asimismo, el también candidato a la AN por el Distrito Capital, Nicolás Maduro Guerra, señaló que esta es una lucha por la verdad del país, por mostrar todo el daño que ha hecho un bloqueo impuesto por el Gobierno norteamericano y sus aliados. Indicó que “las sanciones coercitivas impuestas por el imperio le han generado gran daño al pueblo venezolano a sus servicios y a su economía”.

“Es necesario hablar con el pueblo y escuchar sus propuestas para crear un nuevo Parlamento, el cual le genere un cambio profundo a Venezuela” finalizó.

Lea también

T y F/VTV