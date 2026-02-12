Rodríguez ratifica legitimidad de Maduro e insta a Machado a responder ante la justicia venezolana

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó este jueves que Nicolás Maduro es el presidente legítimo del país y defendió la inocencia tanto del jefe de Estado como de su esposa, Cilia Flores, al exponer su posición en una entrevista con un medio internacional.

Rodríguez sustentó su afirmación en criterios jurídicos y en la vigencia de la Constitución venezolana para justificar el ejercicio de la Presidencia que desempeña en la actualidad.

En su declaración, la mandataria subrayó que asume las responsabilidades del Ejecutivo conforme al marco legal vigente y destacó la carga de trabajo diario que ello implica en el contexto político actual de Venezuela. Desde su perspectiva profesional como abogada, insistió en que Maduro y Flores son inocentes frente a las acusaciones que enfrentan tras ser secuestrados el 3 de enero.

Rodríguez también abordó la situación de la opositora María Corina Machado, advirtiendo que si decide regresar al país deberá “responder ante Venezuela” por sus acciones recientes, incluidas decisiones polémicas que afectaron gravemente la soberanía nacional. Esta advertencia coloca el foco en la necesidad de rendir cuentas ante las instituciones del Estado en caso de retorno al territorio nacional.

La presidenta encargada minimizó las preocupaciones internacionales sobre la seguridad de Machado y cuestionó el tratamiento mediático de su caso, afirmando que no comprende el nivel de atención que ha generado dicha situación. Su postura busca transmitir que las garantías y la responsabilidad legal son principios aplicables a todos los ciudadanos, independientemente de su filiación política.

Rodríguez también defendió la continuidad institucional del Ejecutivo, enfatizando que su rol está claramente establecido en la Carta Magna y que la gestión del Gobierno se ejecuta con normalidad dentro del marco constitucional.

T/CO