Vicepresidenta Rodríguez resalta papel de la juventud en tareas de la Revolución

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela participó esta semana en la instalación del 11° Congreso Nacional de Vanguardia Estudiantil, precisó un material audiovisual publicado en su canal de Telegram.

“Es muy emocionante ver a tantos jóvenes asumiendo responsabilidades en altos cargos públicos. Mientras la política colonialista de EE. UU. nos asedia, el pueblo venezolano, con su ‘Generación Genial’, demuestra que ni estamos rendidos ni nos vamos a rendir, porque nuestro camino es la unidad, la paz y la victoria”, expresó.

Rodríguez puntualizó que en Venezuela no hay élite política, sino un pueblo organizado y Poder Popular. “El presidente Nicolás Maduro sigue avanzando de la mano de ustedes, y las propuestas que salgan de este congreso son vitales. ¡Qué vivan los estudiantes!”

El Congreso Nacional Vanguardia Estudiantil se desarrolla como un espacio de encuentro y participación de jóvenes venezolanos e internacionales, con el objetivo de debatir y compartir experiencias en torno al papel de los estudiantes en la vida política y social del país.

F/VTV