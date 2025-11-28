Vicepresidenta Rodríguez: Rusia y Venezuela consolidan lazos en favor de nuestros pueblos

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que, en nombre del presidente Nicolás Maduro, la patria de El Libertador, Simón Bolívar, participó en la XIX Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela, donde se suscribieron 19 acuerdos en proyectos de distintas áreas como salud, energía, juventud, deporte, cultura, trabajo, transporte, ciencia y tecnología, finanzas, industria y agroalimentaria.

A través de un mensaje publicado en su canal Telegram, Rodríguez indicó que “nuestra alianza se basa en el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación firmado por los presidentes Vladímir Putin y Nicolás Maduro, y ratificada por los parlamentos de ambos países”.

Acotó que Rusia y Venezuela marchan juntas en el grupo de amigos en defensa de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y articulan políticas energéticas comunes en el marco del Acuerdo OPEP Plus.

“Los dos países consolidan los lazos de cooperación y amistad en favor del desarrollo compartido de nuestros pueblos. ¡Nada nos detendrá!”, puntualizó.

F/VTV