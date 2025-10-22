Rodríguez: Venezuela avanza con fuerza gracias al impulso de su producción nacional

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que el crecimiento sostenido de la producción nacional confirma el rumbo económico de Venezuela hacia la independencia productiva y la diversificación de sus sectores.

Durante su participación en el Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030, subrayó que el país ha logrado importantes avances en la sustitución de importaciones gracias al esfuerzo conjunto del Estado y los productores.

Rodríguez detalló que la importación de arroz se redujo en 73%, la de maíz en 57%, la de azúcar en 85% y la de pasta en 90%. En el sector farmacéutico, indicó que las importaciones disminuyeron 30%, mientras la producción nacional de medicamentos creció un 27%.

“Esa sustitución de importaciones se dio con la producción nacional, y ese es el camino venezolano”, afirmó.

Asimismo, destacó que el presidente Nicolás Maduro ha impulsado políticas de estímulo para fortalecer la producción y proteger la economía, entre ellas la tasa de protección efectiva, que ya supera el 14%. Dichas medidas buscan respaldar a los sectores productivos frente a las distorsiones externas y consolidar una economía estable y soberana.

La vicepresidenta explicó que el Ministerio de Comercio Nacional trabaja de manera coordinada con empresarios, cooperativas y emprendedores para mantener el ritmo de crecimiento y proyectar al país hacia un modelo industrial y exportador de largo alcance.

Finalmente, Rodríguez enfatizó que estos logros son fruto del esfuerzo colectivo de un pueblo que ha resistido bloqueos, sanciones y ataques externos, demostrando que la vía hacia el bienestar nacional es la producción hecha en Venezuela.

