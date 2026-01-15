Rodríguez y Trump trazan agenda bilateral tras productiva comunicación telefónica

En un paso estratégico para la diplomacia regional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció el establecimiento de una comunicación vía telefónica, larga, productiva y cortés con el mandatario de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

Rodríguez indicó que, en la conversación, abordaron una agenda de trabajo bilateral enfocada en el beneficio de ambos pueblos.

Asimismo, manifestó que durante el diálogo se debatieron asuntos pendientes en la relación entre ambos gobiernos.

El encuentro telefónico también fue comunicado por Trump, quien calificó el contacto como una gran conversación, además de mencionar que la llamada fue larga y que la presidenta encargada es una persona estupenda.

“Tuvimos una conversación excelente hoy. Es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, escribió Trump en sus redes sociales.

T y F/ VTV