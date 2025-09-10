Roger Waters denuncia a Israel y líderes occidentales

El músico y activista británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, aseguró en el podcast Nuestras Voces, conducido por Jorge Arreaza, que Israel ha mostrado su “verdadero rostro” ante el mundo debido a lo que calificó como un genocidio sistemático en Gaza.
Waters señaló que líderes como Netanyahu y Trump evidencian una conducta “atroz y vil” contra los derechos humanos de los palestinos.
El artista británico también enfatizó que seguirá apoyando a la causa palestina, pese a enfrentar un proceso judicial en el Reino Unido por su respaldo a la organización Palestine Action, que podría derivar en hasta 14 años de cárcel.
Según Waters, la acción legal refleja un esfuerzo por criminalizar la solidaridad con Palestina y reprimir la disidencia política en Occidente.