Ronny Cedeño: “Entrené y entrené para estar en forma”

Hay simpleza en una de las cosas que hacen feliz a Ronny Cedeño: levantarse todos los días, ir a un parque de beisbol y comenzar a hacer lo que siempre ha hecho toda su vida, jugar pelota. Él es uno de los peloteros de más éxito en la actual campaña de la LVBP, y es fácil medir eso. Posee cinco anillos de campeonato en su sala de trofeos, tres con Tigres de Aragua, uno de Navegantes del Magallanes y otro con Águilas del Zulia.

Sin embargo, a pesar de que lo ha ganado todo en Venezuela, y tiene 16 zafras en su haber, sigue disfrutando de su oficio, incluso si debe hacerlo en un lugar que no conocía: las intimidades de Leones del Caracas. Tras quedar en la agencia libre, luego de que Magallanes no le dio otro contrato, los melenudos le hicieron una oferta. Cedeño aceptó y en las oficinas caraquistas no pueden estar más contentos, según reporte de Andriw Sánchez Ruiz para prensa LVBP.

Se presentó al clubhouse capitalino con una condición física sobresaliente, y no tardó en desplegar toda su ofensiva. Es el mejor hiteador de la manada con 37 imparables, y una de las referencias en un departamento comandado por Alí Castillo (Águilas del Zulia) con 43. La clave para él es una que también tiene esencias de simpleza: no descuidar su entrenamiento.

“Siempre me mantuve entrenando, en mi academia. Nunca dejé de hacerlo. Estuve entrenando y entrenando para mantenerme en forma”, le dijo al departamento de prensa del Caracas. “Como sano y trato de estar saludable. Esa es una de las claves que me ha ayudado para estar en el terreno de juego. Y siempre le pido a Dios que me mantenga saludable para aportar para el equipo”, aseveró.

LA VE CLARITA

Cedeño cerró el año con .333 de promedio de bateo, más .816 de OPS (sumatoria de embasado y slugging), 49 bases logradas, 15 anotadas, 18 remolcadas y 17.7 rayitas creadas. Ha sido un bateador implacable tanto como primero en la alineación (.360 de average en el puesto) y segundo (.326).

“Me han salido las cosas bien. En los últimos juegos ha faltado un poquito la parte ofensiva, pero bueno, son cosas que pasan. El bateo es altas y bajas, pero me importa más la victoria, que ganemos y podamos entrar a clasificación. También estoy contento con la oportunidad que me dieron los Leones del Caracas para volver al terreno de juego. Yo creo que la clave, o una de ellas, es seguir con la misma actitud con la que estamos jugando beisbol y nunca decaer”, señaló.

Su carrera en Venezuela es mucho más que destacable. En 16 temporadas suma 52 cuadrangulares, 314 carreras remolcadas, 768 hits, .291 de promedio de bateo y .759 de OPS. Fue Novato del Año de la temporada 2005-2006. Además, en su currículum hay 10 campañas en Grandes Ligas; jugó con Cachorros de Chicago, Piratas de Pittsburgh, Mets de Nueva York, Padres de San Diego, Filis de Filadelfia, Marineros de Seattle y Astros de Houston.

“Siempre hay que seguir adelante, pensar positivo porque los resultados siempre salen. Creo que levantarse todos los días, estar en un estadio haciendo lo que te gusta, es lo más importante que hay. Gracias a Dios me he sentido bien”, agregó.

