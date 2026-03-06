La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Aragua, Rosa León, destacó el despliegue extraordinario que ejecutan las comunidades organizadas para la Consulta Nacional Consulta Popular Nacional 2026 de proyectos comunitarios, y asume este proceso de participación protagónica que involucra activamente a mujeres, hombres y jóvenes a partir de los quince años de edad.

La legisladora sostuvo que la movilización popular alcanzó niveles de organización admirables desde el inicio de la fase de propaganda interna, durante la cual los habitantes de cada territorio debatieron con entusiasmo los contenidos y beneficios de las propuestas que buscan transformar su entorno social inmediato.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la parlamentaria manifestó que las fuerzas femeninas de la entidad aragüeña aportarán una energía fundamental para resaltar los logros alcanzados en sus localidades y defenderán con firmeza el derecho de los pueblos a la autogestión.

León explicó que, aunque el reconocimiento a la mujer constituye una tarea cotidiana dentro del proceso bolivariano, esta fecha especial servirá para imprimir mayor fuerza a la consolidación de los proyectos que nacen desde las bases, lo que permite que cada comuna brinde soluciones concretas según las necesidades específicas que presenten sus habitantes en cada zona geográfica.

Crean movimiento Cilia Flores

La legisladora anunció formalmente que las organizaciones sociales decidieron crear el Movimiento Cilia Flores con el firme propósito de honrar el liderazgo de la primera combatiente y enviar un mensaje de lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro en la actual coyuntura política.

En este sentido, León explicó que esta iniciativa representa un gesto de amor y respeto frente a la situación de secuestro que afecta a la pareja presidencial, por lo cual el proceso de votación del próximo fin de semana se convertirá en un tributo a la imagen de quien consideran una lideresa esencial para la estabilidad y la unión de la familia venezolana.

Del mismo modo, ratificó que las mujeres de Aragua y de toda Latinoamérica centran sus esfuerzos actuales en el cese definitivo de las guerras y en la promoción de un modelo de sociedad basado en la consideración mutua y el afecto.

Finalmente, León enfatizó que la ausencia física de Cilia Flores en el territorio nacional motiva a las bases a trabajar con mayor ahínco para llenar ese vacío mediante la participación masiva en la consulta popular, asegurando que la unidad política y la construcción colectiva son las herramientas más poderosas para garantizar la mayor suma de felicidad posible a todo el pueblo.

