Rosa Martínez y Cristian Torrealba campeones absolutos en la Primera Válida Nacional de Triatlón Sprint

La sucrense Rosa Martínez y el anzoatiguense Cristian Torrealba se coronaron campeones absolutos en la Primera Válida Nacional de Triatlón Sprint realizada en la Base Naval “CA Agustín Armario” de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Martínez estuvo acompañado en el podio por Yaniuzka Jiménez representante del estado Lara y la caraqueña Génesis Ruíz.

Por su parte, Torrealba, (58″27″30) dominó la prueba, seguido del caraqueño Gregori Ibarra (59″44″07) y el guaireño Jean Franco Farnetano (1″00″49″00), reseña prensa Ministerio de Deporte.

Por otra parte, en la prueba de Acuatlón, el tachirense Isaí Ulloa (17″02″72) impuso su ritmo de carrera para dominar la prueba en la distancia super sprint compuesta por 1.500 metros de carrera, 400 metros de natación y 1.500 metros de carrera.

El segundo lugar fue para el aragüeño Gustavo Velázquez (17″34″69), mientras que el mirandino Jean Rabbat ocupó la tercera posición (17″36″79).

Finalmente, en la rama femenina, la caraqueña Silvana Calanche se coronó con un tiempo de 20″42″00, la guaireña Lucia Barrio (21″27″76) cruzó a meta muy de cerca y en la tercera posición arribó la caraqueña Keity Andrade (21″30″00).

