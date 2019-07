Roy Daza: Informe de Bachelet es una propaganda orquestada por Estados Unidos

El informe presentando por la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en su visita a Venezuela «es una simple propaganda» orquestada por el primer enemigo de la nación, Estados Unidos, sostuvo este jueves Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En entrevista en Globovisión, destacó que 90 % del texto presentado por Bachelet fue redactado con la opinión de medios y personas que se encuentran fuera del país.

«Si la Dra. Bachelet hace un informe equilibrado, si informa por ejemplo sobre las personas que fueron quemadas durante las guarimbas, pero en el informe no hay ni una sola línea que diga que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloquea las transacciones financieras y comerciales de nuestro país, y afecta la economía, el informe contradice lo que ella dijo aquí», subrayó.

«Las pruebas concretas de cada uno de los elementos y cada uno de los puntos que ella aporta en el informe no son válidas porque no tienen ningún fundamento», expresó.

El dirigente revolucionario consideró que la Alta Comisionada debe rectificar el informe presentado. «La Dra. Bachelet si quiere pasar a la historia como una persona que actuó de manera equilibrada y consciente en su cargo en las Naciones Unidas debe rectificar el informe. Al contrario, pasará a la historia como una persona que es parte de un plan para atacar a un país y denigrar a los venezolanos», señaló.

Daza rechazó la declaración reciente del llamado Grupo de Lima, en la cual insisten en la opción militar contra el país para forjar la salida del presidente constitucional, Nicolás Maduro.

En cuanto a la decisión de la Asamblea Nacional en desacato de reincorporar a Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), del cual se retiró en 2012, dijo que se trata de un acto nulo.

«En primer lugar, es nulo de nulidad todo lo que haga la Asamblea Nacional por su estado de desacato. En segundo lugar, si usted aprueba una decisión como esa debe ser regida por el Jefe del Estado, por lo tanto, no tiene validez. Lo que diga (Luis) Almagro o la OEA (Organización de Estados Americanos) no tiene validez porque Venezuela no pertenece a esa organización», recordó.

Texto/AVN

Foto/Archivo