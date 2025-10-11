Rusia advierte en la ONU que un ataque de EEUU a Venezuela sería un «error irreparable»

En menos de 24 horas, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne a petición de Venezuela para tratar el despliegue militar de EEUU en el Caribe, con una contundente posición, el representante permanente de Rusia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, refirió que «Estados Unidos tiene que abstenerse de un error irreparable: el posible ataque a Venezuela», bajo la narrativa de combatir el narcotráfico.

Durante su participación en la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, Nebenzia recordó que «desde agosto de este año, Washington ha comenzado a concentrar grandes fuerzas militares en el sur del Caribe. Tres destructores, junto con aviones de patrulla antisubmarinos, acorazados y submarinos nucleares, se han desplegado en las costas de Venezuela. El contingente militar total supera los 4.000 efectivos. ¿Qué es esto, preparativos para una invasión?».

Ante esta situación, aseguró que Venezuela tiene todos los motivos para creer que EE.UU. está listo para pasar de las amenazas a la acción. «Venezuela está bajo una presión sin precedentes y la amenaza de una intervención militar desde hace varios meses, y la situación se agudiza cada día», declaró el diplomático.

Mientras, las maniobras militares de Washington «amenazan directamente la paz y la seguridad regionales e internacionales», subrayó.

Asimismo, expuso que su país condena el ataque a embarcaciones civiles, como flagrantes violaciones de los derechos humanos

Afirmó que EEUU quiere vender la propaganda de la existencia del Cártel de lo Soles como una organización criminal que pretende trasladar drogas desde América a la nación norteamericana, sin embargo, aseguró que esta narrativa «no está basada en hechos».

Asimismo, pidió solidaridad con el pueblo y Gobierno de Venezuela, y recordó que Rusia está dispuesto a trabajar con Caracas para evitar la injerencia en los asuntos internos de ese país.

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia para este viernes en Nueva York a solicitud de Venezuela, que denuncia una «escalada de agresiones» por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.