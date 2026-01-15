Rusia afirma que decisiones de la Justicia de EE.UU. sobre Maduro carecerán de legalidad

El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró este jueves que cualquier decisión adoptada por la Justicia de Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro carecerá de legalidad, al considerar que el mandatario goza de inmunidad absoluta conforme al derecho internacional.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, sostuvo que, “de acuerdo con las normas del derecho internacional reconocidas por todos y basadas en el principio de la igualdad soberana de los Estados, Nicolás Maduro, como jefe de Estado, goza de inmunidad absoluta ante la jurisdicción de Estados Unidos y de cualquier otro país”.

Zajárova afirmó que el secuestro y la detención de Maduro, ocurrido el pasado 3 de enero tras una operación de fuerzas estadounidenses, constituye una grave violación de las obligaciones jurídicas internacionales de Washington, incluso sin considerar “el uso ilegal de la fuerza” en territorio venezolano.

“Cualquier decisión judicial sería igualmente ilegal, a menos que un tribunal estadounidense recuerde el derecho internacional y ordene la liberación de Maduro”, enfatizó la vocera durante una rueda de prensa.

Desde Moscú también rechazaron los argumentos que apuntan a una supuesta pérdida de inmunidad del mandatario venezolano, al señalar que cualquier alegato sobre su destitución carece de validez, por haberse producido como resultado de una operación militar ilegal de Estados Unidos.

En ese contexto, el canciller ruso Serguéi Lavrov expresó su respaldo a la gestión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la defensa de la soberanía nacional, y reiteró la exigencia de Rusia para la restitución inmediata de Maduro como presidente del país.

