Rusia alerta en la ONU sobre agresión de EE.UU. contra Venezuela y llama a defender la soberanía regional

El representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, advirtió a la comunidad internacional que las acciones emprendidas por Estados Unidos contra Venezuela constituyen una intervención en desarrollo que podría replicarse contra otros países de América Latina que defienden un rumbo soberano.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, Nebenzia afirmó que existen “todos los motivos para creer” que la ofensiva de Washington contra Caracas no responde a un hecho aislado, sino a un patrón de presión que envía una señal directa a las naciones que aspiran a definir de manera independiente sus modelos económicos, políticos y culturales.

El diplomático sostuvo que EE.UU. solo respeta la independencia de otros Estados cuando estos se alinean con sus intereses, y advirtió que cualquier gobierno que intente priorizar a su pueblo corre el riesgo de ser tratado “como hoy se trata a Venezuela”. En ese contexto, lanzó una advertencia directa: “No se pregunten por quién doblan las campanas, doblan por ustedes”.

Nebenzia reafirmó la solidaridad de Moscú con el pueblo venezolano y llamó a los países que defienden el derecho internacional a respaldar a Venezuela frente a lo que calificó como una agresión sin precedentes, insistiendo en la necesidad de actuar para evitar una escalada regional.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar en aguas del Caribe, inicialmente justificado bajo un supuesto combate al narcotráfico, acusaciones que el Gobierno venezolano ha rechazado por carecer de pruebas. Con el tiempo, Caracas ha denunciado que dicha narrativa encubre un interés por el control de los recursos energéticos del país, en un contexto de presión económica, incautación de buques petroleros y operaciones militares que han dejado más de un centenar de víctimas.

Ante esta situación, Venezuela acudió al Consejo de Seguridad para denunciar violaciones al derecho internacional, mientras Rusia expresó que brindará “toda su cooperación y apoyo” contra el bloqueo, posición respaldada por China, que rechazó cualquier acción que vulnere la soberanía y la seguridad de los Estados.

T/CO