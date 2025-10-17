Rusia alerta sobre resolución de la ONU en Haití y riesgos para la región

La Federación de Rusia expresó su preocupación tras la aprobación de la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU, que transforma la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití en una denominada “Fuerza de Represión de Bandas”. Moscú advirtió que esta medida podría ser utilizada como precedente o justificación para acciones similares en otros países de la región, como Venezuela.

Rusia, junto a China y Pakistán, decidió abstenerse en la votación, señalando que el texto “carece de claridad y presenta vacíos preocupantes”, según detalló Telesur. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, explicó que Moscú optó por no bloquear la iniciativa debido a las solicitudes del gobierno haitiano y de países vecinos, preocupados por un posible agravamiento de la crisis humanitaria.

Zajárova advirtió que la resolución otorga a las nuevas fuerzas un estatus “prácticamente independiente del control nacional e internacional”, con un mandato “casi ilimitado” para usar la fuerza contra cualquier persona o grupo que Estados Unidos y sus aliados clasifiquen como “pandillas”. La diplomática calificó este punto como “extremadamente preocupante” y alertó sobre los riesgos de una intervención encubierta bajo el paraguas de la ONU.

Asimismo, denunció que Washington ha difundido insinuaciones infundadas que vinculan a supuestos cárteles venezolanos con bandas criminales haitianas. Según Zajárova, estas acusaciones “carecen de pruebas y constituyen una maniobra para justificar futuras operaciones ilegales contra un Estado soberano”, aprovechando un eventual mandato del Consejo de Seguridad.

Rusia insistió en la importancia de mantener la soberanía nacional y alertó sobre las posibles repercusiones de la resolución para la estabilidad de otros países de la región, subrayando que la aplicación de medidas similares podría derivar en intervenciones encubiertas con consecuencias graves para la paz regional.

T/CO