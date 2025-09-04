Rusia aplicará exención de visado para ciudadanos chinos

Putin anunció la medida como respuesta a la decisión de Pekín de abrir sus fronteras sin visado para los rusos, en un gesto que fortalece la cooperación bilateral.

Durante el X Foro Económico Oriental en Vladivostok, el presidente Vladimir Putin confirmó que Rusia implementará un régimen sin visado para los ciudadanos chinos. La medida responde de manera recíproca al anuncio de Pekín y busca facilitar tanto los negocios como los intercambios personales entre ambos países.

El mandatario destacó que la iniciativa se enmarca en la hoja de ruta de cooperación hasta 2030, que abarca sectores como energía verde, inteligencia artificial y comercio. Analistas consideran que la decisión afianzará proyectos estratégicos como la Ruta Marítima del Norte y consolidará la alianza económica entre Moscú y Pekín.

T/CO