Rusia: «El nuevo acuerdo de la OPEP+ tendrá un efecto positivo que evitará el caos del mercado»

Dmitri Peskov, el vocero del presidente ruso Vladímir Putin, ha declarado este viernes que Moscú considera que los integrantes de la OPEP+ han llegado a un acuerdo para reducir la producción del petróleo en medio de la escasa demanda por causa de la pandemia de coronavirus.

«El presidente Putin evalúa muy positivamente el documento acordado, un compromiso de 22 países que participaron [en las negociaciones]», señaló Peskov, subrayando que Moscú también da la bienvenida a la «postura constructiva adoptada» por México.

Momentos antes, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, anunció que su país llegó a un acuerdo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para disminuir 100.000 barriles diarios de la producción de petróleo mexicano, mientras que EE.UU. se comprometió a reducir adicionalmente los 250.000 que en un principio le correspondían al país latinoamericano.

«Estamos convencidos de que [el acuerdo] tendrá un efecto positivo y estabilizador en los mercados mundiales de energía», agregó el portavoz.

Al mismo tiempo, Peskov subrayó que la decisión de Rusia de reducir la producción de petróleo como parte del esfuerzo general para estabilizar el mercado petrolero permitirá evitar el caos en la economía global. «De esta decisión se beneficiarán tanto los países productores de petróleo como los países consumidores, así como la economía mundial en su conjunto, que de otra manera podría haberse sumido en el caos», declaró el vocero.

Este jueves, los integrantes de la OPEP+ no lograron alcanzar un pacto para reducir la producción de petróleo en 10 millones de barriles por día, al no llegar a un consenso con México, que no se mostró de acuerdo con los términos propuestos.

T/RT