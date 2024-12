Rusia en la ONU: En vez de buscar soluciones a los problemas, Israel crea otros

Israel sigue creando nuevos problemas en lugar de intentar solucionar los existentes, afirmó en días pasados el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia. Lo manifestó en una reunión del Consejo de Seguridad, donde reconoció el derecho israelí a combatir el terrorismo, pero no el derecho a castigar al pueblo palestino.

El polvorín de Israel

«No sostenemos que Israel no sea un Estado soberano y no cuestionamos su derecho a garantizar su propia seguridad. Sin embargo, nos alarma que la parte israelí base este derecho, no solo en la lucha contra el terrorismo en su territorio, sino también en el castigo colectivo del pueblo palestino en [la Franja de] Gaza y Cisjordania, los bombardeos al Líbano, a Siria, y la ocupación de tierras sirias», declaró Nebenzia.

«De esta manera los conflictos no se resuelven, sino solo se agravan. Si se lleva a la gente al punto en que no tienen nada que perder, entonces no debería sorprender que las ideas radicales se vuelvan tan populares entre la población. No debería sorprendernos la congelación real del proceso de normalización de las relaciones entre los actores regionales e Israel en el contexto de la sangrienta operación en Gaza», apuntó Nebenzia.

«Ahora estamos viendo cómo Israel es uno de los principales responsables de la entronización de Al Qaeda y del ISIS [organizaciones prohibidas en Rusia] en Damasco. A nadie se le escapa que la desestabilización de Siria y la caída del Gobierno legítimo de [Bashar] Asad, tiene que ver con fuerzas externas a Siria, no solo por la propia composición de los llamados ‘rebeldes’, que en su gran mayoría no son sirios. […] Han intervenido directamente, tanto EEUU, como Israel, en favor ahora de sus antiguos ‘enemigos'», explica el analista internacional Paco Arnau.

En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Yisrael Katz, afirmó en su cuenta de X que Israel seguirá gobernando militarmente Gaza después de la guerra. «En respuesta a diversos informes, mi posición respecto a Gaza es clara. Después de derrotar al poder militar y gobernante de Hamás en Gaza, Israel mantendrá el control de seguridad sobre Gaza con plena libertad de acción, justo como en el área de Judea y Samaria», escribió Katz en referencia a Cisjordania.

Arnau apunta que siempre se habla «del derecho de Israel a existir como Estado, pero Israel no reconoce a existir de nadie, y empezando por los palestinos». «Entonces vamos a ver lo que ocurre en el plano internacional, pero cada día está más claro que el plan de Israel no es derrotar a Hamás, sino que es recolonizar Gaza», avisa el analista.

T/Sputnik