Rusia evalúa apoyo a Cuba ante recrudecimiento del bloqueo de EE.UU.

El Kremlin confirmó que estudia opciones para respaldar a Cuba ante el endurecimiento de las medidas estadounidenses contra la isla.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, señaló que ya hubo contactos con autoridades cubanas para evaluar posibles mecanismos de cooperación, aunque evitó precisar el alcance de la eventual ayuda.

Peskov sostuvo que la actual situación responde al “bloqueo de Estados Unidos” y cuestionó la legitimidad de ese tipo de medidas. “No creo que sea correcto que un país estrangule a otro y a su pueblo”, afirmó.

El funcionario reconoció además las dificultades logísticas debido a la distancia entre ambos países, pero aseguró que Moscú discutirá con La Habana fórmulas concretas de apoyo.

