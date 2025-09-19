Rusia incauta un cargamento de 1,5 toneladas de cocaína procedente de Ecuador

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y el Servicio Federal de Aduanas del país anunciaron la incautación en el puerto de San Petersburgo de 1,5 toneladas de cocaína en un barco con bananas procedente de Ecuador.

“Como resultado de la verificación de la información recibida de socios extranjeros, el 29 de agosto de 2025, en el territorio del puerto marítimo de la ciudad de San Petersburgo, en un contenedor que llegó con un cargamento de bananos en el barco Cool Emerald desde la República de Ecuador, se descubrieron mil 500 paquetes que contenían la sustancia narcótica cocaína, con un peso total de mil 750 kilogramos con embalaje (peso neto 1.515 kilogramos)”, indica el FSB en un comunicado.

Por su parte, la aduana del puerto ruso inició una causa penal por contrabando de sustancias narcóticas en cantidades especialmente grandes. El FSB también indicó que actualmente se lleva a cabo una investigación para identificar y detener a todos los participantes de la red de tráfico de drogas.

No es la primera vez que fuerzas de seguridad rusas incautan un cargamento de drogas, En mayo pasado confiscaron otros 61 kilogramos de cocaína escondidos en un cargamento de plátanos proveniente de Ecuador.

F/Telesur