Rusia inicia producción de prueba de vacuna contra el cáncer

El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya ha anunciado la producción de las tres primeras series de validación de una vacuna contra el cáncer, realizadas en su nueva planta de producción de medicamentos en Rusia.

El director de la entidad, Alexander Gintsburg, precisó que el desarrollo se basa en la tecnología del ARN mensajero, considerada una de las plataformas más avanzadas para la creación de terapias innovadoras.

Durante una conferencia en la Academia Rusa de Ciencias, Guíntsburg destacó que la instalación destinada a las vacunas de ARNm ya está operativa y equipada, lo que ha permitido iniciar la producción experimental.

El centro también cuenta con las autorizaciones necesarias para aplicar esta tecnología en el campo oncológico, desde el diagnóstico hasta la administración de las vacunas a los pacientes.

REDACCIÓN MAZO