Rusia insta a EE.UU. a liberar a Maduro y a su esposa

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó este sábado la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del mandatario del país latinoamericano y de su esposa, Cilia Flores.

«Ante la confirmación de la presencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a los líderes estadounidenses a reconsiderar esta postura y liberar al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa», reza el comunicado.

En el mismo contexto, la Cancillería rusa hizo hincapié en la necesidad de «crear las condiciones para resolver cualquier conflicto existente entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo».

Caracas exige «prueba de vida inmediata» de Maduro y su esposa



El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que en el curso del ataque de esta noche —que afectó a Caracas, además de a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua— se capturó a Maduro y a la primera dama, quienes fueron trasladados «fuera del país». Su detención fue confirmada posteriormente por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien exigió al Gobierno estadounidense que entreguen una «prueba de vida inmediata» de ambos. La fiscal general del país norteamericano, Pamela Bondi, dijo que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, que también fue capturada, «pronto enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses». «Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos», señaló Bondi, indicando que, tanto el líder venezolano como la primera dama, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York. «Gravísima agresión militar»

