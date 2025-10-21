Rusia reafirma su respaldo a Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos

El Gobierno de la Federación de Rusia manifestó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela frente a la escalada de amenazas y acciones hostiles por parte de Estados Unidos (EE.UU.), en un nuevo gesto de respaldo político y diplomático que refuerza la alianza estratégica entre ambas naciones.

El pronunciamiento fue realizado por el canciller ruso Serguéi Lavrov, durante una reunión en Moscú con el embajador venezolano en Rusia, Jesús Salazar Velásquez, encuentro en el que abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral y la profundización de los lazos de asociación estratégica.

De acuerdo con la información publicada por el portal Sputnik, Lavrov expresó el “apoyo incondicional a los esfuerzos de Caracas por defender su soberanía nacional”, y reiteró que Rusia rechaza toda forma de injerencia externa o intento de desestabilización en los asuntos internos de Venezuela.

“Serguéi Lavrov reafirmó la solidaridad con el Gobierno y el Pueblo de Venezuela ante las crecientes amenazas externas y los intentos de injerencia, así como el apoyo inquebrantable a las políticas de defensa de la soberanía nacional”, indicó la nota oficial difundida por la embajada venezolana.

Durante el encuentro, el diplomático ruso también resaltó la importancia de mantener a América Latina y el Caribe como una ‘Zona de Paz’, libre de conflictos y presiones militares. En reconocimiento a su labor diplomática, Lavrov entregó al embajador venezolano la Orden de la Amistad, una de las más altas condecoraciones otorgadas por el Estado ruso a ciudadanos extranjeros por su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Con este gesto, Moscú reafirma su posición de apoyo político y estratégico a Venezuela en medio del contexto de tensiones geopolíticas y del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, acción que ha sido cuestionada por organismos internacionales y expertos en derecho internacional.

