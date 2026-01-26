Rusia reafirmó continuidad de la agenda bilateral con Venezuela

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ratificó que las relaciones entre Moscú y Caracas mantienen una vía de trabajo estable y con proyectos en marcha.

“Tenemos nuestras propias relaciones bilaterales, una serie de iniciativas cuya continuidad nos interesa, así como inversiones en Venezuela”, señaló.

Peskov indicó que ambas capitales están de acuerdo en dar prioridad a la ampliación de su cooperación. “Para Venezuela también, según lo que recibimos desde Caracas, avanzar en vínculos mutuamente beneficiosos con Rusia es una cuestión prioritaria”, expresó.

Las declaraciones se produjeron tras el bombardeo lanzado por Estados Unidos a principios de enero que terminó con secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Varios gobiernos condenaron la operación, entre ellos Rusia, que reiteró que Venezuela “debe tener el derecho de decidir su destino sin intervención externa” y pidió la liberación del presidente.

Moscú recordó que, en mayo de 2025, los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro firmaron el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, un instrumento que establece áreas de colaboración y orienta las relaciones a largo plazo entre ambos países, reseñó RT.

REDACCIÓN MAZO