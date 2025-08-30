Rusia reitera su respaldo a Venezuela ante amenazas militares de EEUU

La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, expresó este viernes la preocupación de su país por la tensión causada por el despliegue militar de EEUU en el Caribe sur y dijo que su gobierno“rechaza categóricamente la amenaza del uso de fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior”.

En tal sentido, la funcionaria destacó que Venezuela tiene “el derecho inalienable a determinar libremente su camino político, económico y social sin presiones externas», haciendo alusión a la amenaza de Washington contra el país caribeño.

Rusia reiteró que la soberanía venezolana debe ser respetada y alertó a la comunidad internacional sobre el riesgo que implica la militarización del Caribe por parte de Estados Unidos.

Zajárova recordó que Moscú mantiene un contacto estrecho y de cooperación con Caracas, e instó a dejar atrás para siempre la práctica de la intervención militar y los métodos de las «revoluciones de colores» para cambiar gobiernos y colocar regímenes subalternos.

Recientemente el canciller ruso Serguéi Lavrov, expresó su rechazo a la amenaza estadounidense contra Venezuela, y comunicó su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y con el pueblo venezolano.

Washington incrementó las medidas de presión contra Venezuela, incluyendo sanciones económicas, amenazas de bloqueo marítimo y la reactivación de narrativas que intentan justificar la presencia militar en la región bajo el argumento de combatir supuestos “carteles de la droga”.

Junto a Rusia, países como China, Irán y Bielorrusia, expresaron si rechazo a la amenaza militar de EEUU. En nuestro continente, Colombia, Brasil, Bolivia, Nicaragua, México, Honduras, Cuba y todas las naciones del ALBA-TCP, apoyan firmemente a Venezuela.

T/Agencia