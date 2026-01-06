Rusia respalda a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

El ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa ha manifestado su apoyo a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, que ha asumido el cargo de presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En su comunicado oficial, Rusia ha destacado que este nombramiento garantiza la continuidad del orden constitucional, preserva la estructura institucional del Estado y contribuye a contener los riesgos de desestabilización en un contexto de amenazas externas. La declaración subraya que la medida refuerza las condiciones para el desarrollo político y social del país, de conformidad con su legislación interna.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha aplaudido los esfuerzos de las autoridades venezolanas por proteger la soberanía y los intereses nacionales, reiterando su disposición a seguir apoyando a Venezuela y defendiendo el respeto del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. También ha reiterado que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz y desarrollo soberano.

T/MAZO