El Gobierno de la Federación de Rusia, a través de su viceministro de Asuntos Exteriores, Dmitri Lyubinsky, reafirmó su apoyo incondicional a las autoridades legítimas de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional.

Durante una reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Moscú hizo un enérgico llamado a Washington para que libere de inmediato al presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras su secuestro durante la agresión militar del pasado 3 de enero perpetrada contra el país suramericano, la cual resultó además en el asesinato de más de 100 personas. El funcionario denunció esta acción como una violación flagrante del derecho internacional.

El diplomático ruso enfatizó que la República Bolivariana debe ejercer su derecho inalienable a determinar su propio destino sin injerencias externas, calificando como inaceptables las represalias extrajudiciales y el hundimiento de embarcaciones en el Caribe bajo pretextos de lucha antidrogas.

Lyubinsky señaló que estas acciones socavan el bienestar del pueblo venezolano y agravan la situación humanitaria, hechos que fueron denunciados por la relatora especial de la ONU, Elena Dovgan, debido al carácter ilegal de este bloqueo económico y operativo.

Rusia reiteró su postura firme respecto a la solución pacífica de las diferencias y el respeto absoluto a la institucionalidad venezolana. Mientras el presidente Maduro y su esposa enfrentan un proceso judicial ilegal en Nueva York tras declararse inocentes, Rusia respalda la gestión de la presidenta autorizada Delcy Rodríguez y rechaza las pretensiones de Washington de gobernar Venezuela de forma interina tras la incursión militar.

A finales de enero de 2026, el primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, Dmitri Nóvikov, informó sobre la creación de un comité público destinado a luchar por la liberación del presidente constitucional de Venezuela y la primera combatiente. La instancia, integrada por 27 personas, agrupa a sectores que defienden la prevalencia de los principios y la conciencia internacional frente al secuestro de la pareja presidencial, ocurrido el pasado 3 de enero tras el bombardeo estadounidense contra la capital venezolana.

Nóvikov enfatizó que la solidaridad en esta batalla debe ser incondicional, subrayando que el comité trabajará de forma sistemática y con una perseverancia sostenida en el tiempo. El funcionario ruso recordó que existen precedentes históricos de éxito en causas similares, citando como ejemplo la liberación del líder sudafricano Nelson Mandela.

Para los integrantes de este grupo, la defensa activa del derecho y la justicia son pilares fundamentales para revertir las acciones arbitrarias ejecutadas por Washington contra la soberanía del país suramericano. El parlamentario precisó que la base de este trabajo reside en la convicción de que la aplicación de valores éticos puede culminar en resultados tangibles, incluso ante las circunstancias más adversas.

A su vez, reafirmó el compromiso inquebrantable de los legisladores rusos para denunciar el carácter ilegal de la detención. Actualmente, el mandatario Nicolás Maduro se encuentra recluido ilegalmente en una prisión de máxima seguridad bajo custodia de la justicia estadounidense.

El comité internacionalista ruso insiste en que el presidente fue secuestrado ilegalmente tras el ataque a Caracas, por lo cual centrarán sus esfuerzos en visibilizar la violación institucional y humana que representa este proceso judicial en manos de Estados Unidos.

F/Telesur