Rusia sostuvo que Venezuela es objeto de una amenaza de invasión militar y pide poner un freno

Durante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, destacó que Venezuela es un Estado soberano que desde hace meses ha sido objeto de amenazas de invasión militar y solicitó frenar inmediatamente la escalada de tensiones con Venezuela.

Enfatizó que la amenaza ha empeorado con los días porque a kilómetros de las costa de Venezuela hay actividad militar por parte de los Estados Unidos lo que es una amenaza directa a la paz y la seguridad regionales e internacionales.

Durante la ejecución de una reunión de urgencia, que solicitó Venezuela, el representante de Rusia señaló que probablemente hayan colegas que digan que no están amenazando a nadie y que es una lucha contra el narcotráfico.

En ese sentido, pidió evaluar la versión que está promoviendo Washington de «lucha contra el narcotráfico», para justificar la amenaza. «Desde agosto de este año EEUU comenzó a concentrar tropas militares en el sur del Caribe y hubo 3 aviones de combates cerca de las costa de Venezuela, junto con un submarino nuclear el número total del contingente es de más de 4.000 personas», recordó.

Nebenzia preguntó si se trata de ¿la preparación de una invasión? o un ¿Despliegue normal?. «Venezuela tiene todos los motivos para creer que su vecino del norte está dispuesto

«Nos quiere hacer creer en la existencia del Cartel de los Soles que va a trasladar toneladas de drogas de las Américas ha Estado Unidos. Recordemos que Venezuela no está en la lista entre los países que importa la droga», aseveró.

Enfatizó que el supuesto Cartel de los Soles no aparece en absoluto mencionado en el informe que presentó la ONU. «No podemos creer entonces que solo el departamento de estado de Estados Unidos se hayan enterado de esta amenaza hace apenas unos meses, eso es difícil de creer», añadió.

REDACCIÓN MAZO