Rusia tacha de «inadmisible» la presión de EEUU a Venezuela

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, sostuvo este jueves que la presión del Gobierno estadounidense sobre Venezuela es inadmisible.

“La actuación de Occidente respecto a naciones que desean aplicar una política propia es absolutamente inadmisible; contra Venezuela se está ejerciendo abiertamente la presión en todos los frentes“, denunció la funcionaria rusa durante una conferencia de prensa en el Foro Económico Oriental (EEF, por sus siglas en inglés).

Zajárova agregó que la actual escalada de tensiones en torno a Venezuela implica un peligro para la seguridad regional y global.

El secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, dijo la víspera a un canal estadounidense que incumbe al presidente Donald Trump decidir si busca o no un cambio de gobierno en Venezuela.

La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, anunció el 7 de agosto pasado, una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tras el anunció de la fiscal estadounidense, Washington ordenó el despliegue de varios activos navales en el Caribe con el pretexto de contrarrestar la actividad de cárteles de la droga en la región.

Ante la medida del Gobierno de Donald Trump, el mandatario venezolano ordenó la movilización de las Milicias Bolivarianas para garantizar la defensa y soberania del país.

Desde el Gobierno venezolano han argumentado que los despliegues navales estadounidenses en el Caribe no están relacionados con los esfuerzos antinarcóticos y en cambio sirven para presionar a Venezuela.

F/Telesur