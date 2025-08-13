Rusia y Bielorrusia practicarán el uso de armas nucleares y del misil Oréshnik

Los ejercicios conjuntos de Rusia y Bielorrusia Západ 2025 incluirán la planificación del uso de armas nucleares y del misil Oréshnik, informa Belta, citando el Ministerio de Defensa bielorruso.

«Este es un elemento importante de disuasión estratégica para nosotros. Como exige el jefe de Estado [Alexánder Lukashenko], debemos estar preparados para cualquier cosa. Vemos la situación en nuestras fronteras occidental y septentrional y no podemos contemplar con calma la militarización y la actividad militar», dijo el jefe del organismo, Víctor Jrenin.

Según él, Bielorrusia demuestra su apertura y espíritu de paz, pero siempre debe «guardar pólvora seca».

Las maniobras Západ 2025 se celebrarán en Bielorrusia entre el 12 y el 16 de septiembre. Según las tareas del simulacro anunciadas por Minsk, el objetivo común es poner a prueba las capacidades de ambos países para garantizar la seguridad militar y la «preparación para repeler una posible agresión».

¿Qué es Oréshnik?

Oréshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio capaz de impactar contra sus objetivos a una velocidad hipersónica de Mach 10, lo que equivale a casi tres kilómetros por segundo.

La potencia de un ataque masivo con Oréshnik puede ser equivalente a la de un ataque nuclear: todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión se divide en fracciones y se convierte en polvo. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, «no hay ninguna posibilidad de derribar estos misiles», cuyo alcance llega hasta 5.500 km.

El primer uso en condiciones de combate de esta novedosa arma tuvo lugar el 21 de noviembre de 2024, cuando «una bola de fuego cruzó el cielo» y destruyó con una «explosión precisa, profunda y aparentemente silenciosa» la planta ucraniana de Yuzhmash: uno de los mayores complejos industriales conocidos desde la época de la Unión Soviética, que ahora producía tecnología de misiles y otras armas para el régimen de Kiev en la ciudad de Dnepropetrovsk.

Según lo acordado el año pasado entre Moscú y Minsk, los complejos rusos de misiles balísticos llegarán a Bielorrusia para finales de 2025 y ya se han determinado los lugares de su despliegue.

La semana pasada, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que Rusia lanzó la producción en serie de Oréshnik.

T/RT