Rusia y Venezuela afianzarán sus relaciones estratégicas

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, precisó que, con el objetivo de continuar consolidando los lazos integrales de cooperación entre la Federación de Rusia y Venezuela, en el año 2026 se efectuará la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, en la ciudad de Caracas.

Además, añadió, que a este encuentro tan importante para las naciones hermanas, asistirá el vicepresidente de Gobierno ruso, Dmitry Chernyshenko, y representantes ministeriales del líder ruso, Vladimir Putin.

«Nos planteamos metas bien elevadas de trabajo para que el 2026, para que siga siendo un año de crecimiento y desarrollo en las relaciones estratégicas entre ambas naciones», afirmó el Presidente.

Venezuela como referencia de crecimiento económico ante el mundo

Al respecto, el líder venezolano ha señalado que Venezuela sigue su rumbo a un crecimiento multidiverso de la economía, ya que de acuerdo a la opinión por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Nación venezolana lidera el crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe.

En la misma línea, el Dignatario agregó que adicional a lo antes mencionado, la CEPAL ha reseñado que calcula el crecimiento económico del 2025 de Venezuela en 6%, lo que «nos pone a liderar el crecimiento de la economía real», a pesar de las medidas coercitivas unilaterales que atraviesa el país».

En el mismo contexto económico, el Mandatario Nacional destacó que en la reunión que sostuvo la semana pasada con más de 600 empresarios venezolanos, se reafirmó una vez más, que están con la paz, la soberanía, el trabajo y con la idea de construir una economía fuerte y productiva.

Por otra parte, el Presidente ratificó que «cada vez que el imperio agresor del norte dice algo de nosotros, nos va mejor, porque lo que ellos quieren mandarnos a nosotros como maldiciones y amenazas, se convierten en bendiciones y motivación para los logros que seguiremos obteniendo con las bendiciones de Dios».

Durante este programa especial, en honor a Salvador Allende, el Jefe de Estado manifestó con la relación a la situación política que atraviesa Chile, aseveró que «está seguro que Chile resistirá, y que más temprano que tarde renacerán, venciendo al nazifascismo que pretende imponerse otra vez»

