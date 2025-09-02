“Ruta Indígena” del Saime alcanza más de 600 cedulados en la Guayana Esequiba

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa desplegado en comunidades indígenas de la Guayana Esequiba, donde ha logrado cedular a más de 600 ciudadanos pertenecientes a diversas etnias, en cumplimiento del derecho constitucional a la identidad para todos los venezolanos.

Gracias a la «Ruta Indígena”, activada el pasado 29 de agosto, se han realizado jornadas de cedulación en nueve localidades, entre ellas: Kavanayén, Campo Alegre, Vista Alegre de Kama, Campo Alegre de Kukenan, San Ignacio y Paraitepuy de Roraima.

Durante estas actividades, se ha efectuado la verificación de datos para los ciudadanos cuyo rango se encuentra entre los 22 y 32 millones, así como renovación de cédulas y entrega de cédula por primera vez.

Al respecto, el gobernador Neil Villamizar, expresó que “con esta jornada se dignifica la identidad de las comunidades indígenas, garantizando su reconocimiento y acceso a derechos fundamentales”.

La meta de esta jornada es atender a más de dos mil personas de las comunidades indígenas, con el objetivo de garantizar la identidad y el acceso a derechos fundamentales a este sector de la población.

