La ruta de la marcha de los transportistas a favor del Presidente Maduro

El sector transportista de Caracas realizará este 13 de enero una gran marcha y concentración para exigir la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, diputada Cilia Flores.

La movilización iniciará en el Poliedro de Caracas, ubicado en La Rinconada; y a partir de allí, los presentes recorrerán la autopista Valle-Coche hacia Plaza Venezuela.

Posteriormente, la militancia arribará a la Avenida Bolívar hasta posicionarse al frente del Monumento Bicentenario, seguido de las inmediaciones del Museo de Arquitectura.

F/VTV

F/Imagen Referencial