Ruta marítima directa entre Venezuela y Turquía se activa el 15 de septiembre

El presidente de la Cámara Empresarial Venezolana Turca CAVETURK, Hayri Kucukyavuz, informó durante una entrevista por Unión Radio que el próximo 15 de septiembre se activa la ruta marítima, directa, eficaz y segura que profundizará las relaciones comerciales entre Venezuela y Turquía.

Con esta nueva ruta «Venezuela podría exportar nuevos productos como la piña, el mango, la parchita, el limón y el aguacate hacia Turquía (…) a través de CAVETURK la exportación de rubros será de manera directa».

Mencionó que este primer viaje será desde el Puerto ISKENDERUN Turkiye, hacia La Guaira, Venezuela

Kucukyavuz señaló que la ruta marítima directa de transporte de mercancía va a facilitar y ayudará a incrementar las relaciones comerciales entre Venezuela y Turquía, para llegar a la meta planteada de 3.000 millones de dólares entre 3 años.

Aseguró que con la puesta en marcha de este nuevo servicio de comercio directo bilateral «los barcos llegarán en 18 días, mientras que con navieras internacionales, la embarcación en envíos pasados llegaba a los 60 días».

El presidente de CAVETURK comentó que el costo del flete de la ruta directa marítima es de alrededor de 3.400 dolares «lo mismo que cobra una empresa internacional (…) Ya tenemos fecha y lo celebramos, después de las conversaciones se ha logrado este primer paso y logro desde la Caveturk, gremio que ya agrupa más de 60 empresas (…) es una realidad. Ya tenemos los barcos, ya tenemos la fecha y lo más importante es llenar los contenedores y traerlos para Venezuela».

Dijo que la primera embarcación traerá desde Turquía harina de trigo, pasta, chocolate, aceite para motor, productos cosméticos, detergente, champú, entre otros rubros de higiene.

Detallo que el navio tiene capacidad para transportar 400 contenedores, equivalentes a 10.000 toneladas de mercancía: Invitó a empresas con perfil de producción de rubros para exportar a formar parte de CAVETURK y así «vamos a llenarlo y arrancamos con esa embarcación» .

Productos venezolanos en Turquía

Hayri Kucukyavuz expresó que entre los productos que se están exportando desde la tierra caribeña al territorio euroasiático se encuentra: el café, pulpo, camarones, ajonjolí entre otros.

«Los nuevos productos que pueden ser enviados desde Venezuela para el paladar turco serían, la piña, el mango, la parchita, el limón, el aguacate y demás frutas tropicales» .

En cuanto a la balanza comercial entre ambas naciones, Kucukyavuz aseveró que este año podría cerrar en US$ 800 millones.