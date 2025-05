Saime alerta sobre ilegalidad del uso de gestores para trámites

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió una advertencia a los usuarios, recordando que la utilización de gestores o intermediarios para la realización de trámites ante la institución es considerada un delito.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el Saime enfatizó que esta práctica es innecesaria y constituye una infracción penal tanto para quienes la promueven como para quienes recurren a ella.

Asimismo, alertó a los usuarios sobre el riesgo de ser víctimas de fraudes y estafas al entregar su información personal a terceros.

«La forma más segura de hacer tus solicitudes es a través de nuestra página web www.saime.gob.ve. No recurras a gestores, no pongas en manos de extraños tus datos personales. La gestoría es un delito y es penalizado. Dile no a la gestoría, no vendas tu identidad», reiteró el organismo.

El Saime aseguró que aplicará medidas estrictas contra las organizaciones que lucren con la identidad de los ciudadanos venezolanos e instó a la población a informarse y realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales, como su página web y redes sociales verificadas.

T/CO, con información de VTV