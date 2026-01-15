Saime anuncia jornada de cedulación sin cita para este 17 de enero

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una jornada de cedulación sin cita previa para este sábado 17 de enero en todas las sedes del organismo en el país.

El proceso se llevará a cabo el fin de semana, desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Igualmente, el Saime exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada por las redes sociales oficiales del organismo.

Al igual que en otras jornadas, los usuarios tan solo cuentan con un requisito para emitir su documento de identidad: la copia simple del acta de nacimiento. Para naturalizados, deberán llevar una copia de la Gaceta Oficial o constancia de la nacionalización, reseña una publicación del ente en redes sociales.

Esta jornada está enfocada en los ciudadanos mayores de 18 años que requieran emitir su cédula o verificar sus datos.

