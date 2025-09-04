Saime anuncia operativo de renovación de cédulas para ciudadanos entre 22 y 32 millones

Este sábado 6 de septiembre se llevará a cabo un operativo especial de verificación de datos y renovación de cédula de identidad venezolana y naturalizado cuyo rango de se encuentre entre 22 y 32 millones, dicha jornada se efectuará en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) del territorio nacional.

El horario será de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, para los trámites, los venezolanos de nacimiento deberán presentar una copia simple de su acta, mientras que los naturalizados deberán consignar la copia de la gaceta oficial o la constancia de naturalización, la información fue publicada a través de la cuenta oficial Instagram del Saime.

La institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz invita a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales. Además, el operativo se realizará sin necesidad de cita previa.

T/VTV