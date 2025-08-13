SAIME anuncia operativo especial de cedulación sin cita para el 16 de agosto

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), informó que el sábado 16 de agosto se realizará un operativo especial de cedulación en todas sus oficinas del territorio nacional.

La jornada estará orientada a la verificación de datos y renovación de la cédula de identidad, y no requerirá de cita previa.

Este operativo está dirigido de manera exclusiva a los ciudadanos venezolanos cuyo número de cédula se encuentre dentro del rango de los 22 a 32 millones.

El SAIME indicó que la iniciativa busca facilitar el proceso a este grupo específico de la población.

Se insta a los interesados a asistir con la documentación necesaria para la renovación de su documento de identidad.