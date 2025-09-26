Saime atenderá sin cita en jornada de cedulación y verificación de identidad

Durante los días sábado 27 de septiembre y 4 de octubre se llevará a cabo una jornada especial de renovación de cédulas en todas las oficinas del país, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

La publicación oficial en la cuenta de Instagram del organismo indica que la actividad está dirigida a personas mayores de 18 años, quienes podrán acudir en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., sin necesidad de agendar cita previa mediante la página web.

Además, señala que los ciudadanos cuyas cédulas estén en el rango de numeración entre 22 y 32 millones podrán realizar la Verificación de Datos en cualquiera de sus oficinas, como parte del proceso de actualización de información personal en el sistema.

De forma paralela, se activará un operativo especial de verificación de datos destinado a niños, niñas y adolescentes entre nueve y 17 años, con el mismo objetivo de garantizar la correcta actualización de sus datos en el registro nacional.

Recaudos para jornada de cedulación

Para venezolanos: copia simple del acta de nacimiento.

Para extranjeros en proceso de naturalización: copia de la Gaceta Oficial con la carta de naturalización.

Es importante resaltar que la convocatoria para la verificación de los datos estará vigente desde el 30 de junio de 2025 y se trata de un llamado para que los ciudadanos puedan renovar y actualizar sus datos. Para evitar contratiempos al momento de solicitar un trámite en el organismo.

Atención telefónica al usuario

El Centro de Atención Telefónica al Usuario del Saime habilitó el número 0800-7246300 (0800-Saime) como canal oficial para la atención ciudadana. Los usuarios pueden solicitar orientación sobre trámites relacionados con el pasaporte o la cédula de identidad, así como exponer reclamos o incidencias. La línea estará disponible de lunes a viernes entre 8:00 a.m y las 4:00 p.m.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Social Saime (@redsocialsaime)

T y F/ VTV