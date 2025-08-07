Saime despliega jornada de renovación de cédulas en penales del país

A través de la “Ruta Penitenciaria”, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), efectuó una jornada especial de renovación de Cédulas de Identidad en los centros penitenciarios del territorio nacional.

La actividad tuvo como objetivo garantizar la identificación de los ciudadanos privados de libertad, en cumplimiento a los lineamientos emanados del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, orientados a fortalecer el derecho constitucional a la identificación de los hombres y mujeres que se encuentran pagando condena en los centros de reclusión de Venezuela.

La ruta se efectuó a través de las unidades móviles del ente identificador, donde más de 30 funcionarios del organismo se desplegaron por un estimado de 30 centros de reclusión ubicados en la región Capital, Central, Occidental, Los Llanos, Andina y Oriental.

Con este operativo, el Saime reafirma su compromiso con la inclusión y el acceso equitativo a los servicios de identificación, contribuyendo al fortalecimiento del sistema penitenciario y al respeto de los derechos humanos.

F/Saime