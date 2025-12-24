SAIME no prestará servicio de atención al ciudadano este miércoles y jueves

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) no prestará servicio de atención al ciudadano en sus oficinas en el territorio nacional este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, motivado a las festividades.

A través de su cuenta en la red social Instagram, de acuerdo con el calendario previsto para las fechas decembrinas, el ente indicó que en los días no feriados mantendrán el horario habitual de atención al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para atender a la población en general.

El organismo señaló que los días administrativos y de atención al ciudadano se reanudarán con normalidad el lunes 5 de enero de 2026 en todas las sedes del país.

Asimismo, instó a los ciudadanos a consultar sus canales y redes sociales oficiales para mantenerse informados y conocer los por menores de los servicios que presta la institución.

REDACCIÓN MAZO